MEDICO ACF, Orgogliosi di Pezzella. Pedro arruolato

Il medico sociale della Fiorentina Luca Pengue ha parlato a La Gazzetta dello Sport della condizione della squadra gigliata, partendo da un recupero lampo che ha fatto piuttosto felici tutti in tempi recenti: "C’è un caso di cui andiamo particolarmente fieri: Pezzella ha recuperato in soli 18 giorni da un problema al collaterale di 2°-3° grado". Sul modo in cui lo staff gestisce la squadra poi ha detto: "Abbiamo modificato di poco il menù post partita. Carboidrati entro un’ora dalla fine della gara e dopo proteine. Abbiamo inserito anche il sushi, a esempio. In più il cuoco che ci segue in trasferta propone sempre prodotti del territorio. Rispetto alla passata stagione abbiamo inserito trattamenti su organi viscerali e dry-needling che ha dei punti in comune con l’agopuntura. Nel campionato scorso i giocatori hanno fatto 2972 sedute di lavoro preventivo individuale. Prendete Federico Chiesa, la sua preparazione estiva non è stata semplice ma abbiamo iniziato a lavorare con lui nel ritiro negli Stati Uniti e adesso sta alla grande. L’ultimo arrivato Pedro era stato presentato come un atleta a rischio. Il brasiliano ha subito una lesione del crociato gestita e poco tempo fa ha avuto una piccola lesione muscolate. Dal punto di vista medico è abile e arruolato".