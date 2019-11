MEDIANA, Zurkowski-Benassi in pole per una maglia

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio c’è spazio questa mattina anche per quelle che sono state le prove tattiche in questi giorni da parte di Vincenzo Montella in vista del ritorno in campionato domenica a Verona: la sostituzione degli squalificati Pulgar e Castrovilli è di certo uno dei problemi più importanti da risolvere per l’allenatore viola in vista della ripresa e al momento, anche in base alle prove tattiche effettuate dalla Fiorentina nell’amichevole contro la Virtus Entella, tutti gli indizi portano a pensare che siano Benassi e Zurkowski i candidati principali a prendere i posto dei due giocatori che saranno out. Al momento Cristoforo non sembra in ballottaggio (è visto solo come vice-Badelj).