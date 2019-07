MEDIANA, Resta l'idea De Rossi. Praet e Inglese...

Spazio al mercato della Fiorentina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. La rosea scrive come Pradè sia ancora in cerca di centrocampisti per la Viola di Montella, e come l'idea di portare Daniele De Rossi alla Fiorentina almeno per un anno non sia ancora del tutto tramontata: il profilo porterebbe sicura esperienza e piace sia al ds che a Montella e Commisso. Il d.s. viola - prosegue il quotidiano - sta pensando pure a Praet, giocatore che conosce bene e che pare essere uscito dai radar del Milan. Un elemento di qualità per un reparto che punta sul possesso palla. Infine capitolo attaccante: Simeone sta cercando di convincere Montella a confermarlo e Vlahovic è cercato da molti club. Roberto Inglese resta, in ongi caso, la prima scelta.