MEDIANA, Dopo Maleh ora altre due cessioni

Il calciomercato invernale della Fiorentina si è aperto con un’operazione in uscita: Maleh è diventato un giocatore del Lecce. Per il centrocampista marocchino la formula del trasferimento è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a sei milioni in caso di salvezza. Maleh viene ceduto a due anni di distanza dal suo acquisto quando, nel gennaio 2020, la società su consiglio di Angeloni lo scelse dal Venezia. Dopo Maleh è pronto a salutare anche Zurkowski la cui situazione resta però in divenire: il polacco è out per una lombalgia, ha giocato pochissimo, ma ha tanto mercato. Symon spinge per l’Empoli, destinazione preferita a tutte le altre, ma ancora la quadra con il presidente Corsi non è stata trovata. In uscita anche Benassi, professionista esemplare, fuori dalla lista per campionato e Uefa fino a dicembre ma goleador delle amichevoli. Il calciatore vuole giocare e sarà accontentato. A riportarlo è La Repubblica (Firenze).