MEDIANA, Castro-Pulgar out a Verona: 33% dei gol

Come sottolinea oggi La Nazione, alla ripresa del campionato il centrocampo della Fiorentina sarà tutto da inventare, visto che nella sconfitta di ieri sono stati ammoniti sia Castrovilli che Pulgar, che erano diffidati. Un bel problema per Montella, che sarà costretto a fare a meno di due dei suoi tre capocannonieri. Sia il pugliese che il cileno, infatti, hanno segnato tre gol a testa in questa prima parte di Serie A (il terzo è Milenkovic), per cui l’Aeroplanino non potrà in partenza contare sui due calciatori che hanno fin qui realizzato il 33% dei gol viola. Scontato a questo punto l’impiego dal 1’ di Benassi assieme a Badelj, mentre per il ruolo dell’altra mezzala è già partito il ballottaggio tra Zurkowski e Cristoforo.