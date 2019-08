MEDIANA, Benassi in bilico ma ora spunta Fofana

Spazio al mercato viola sulle colonne odierne de La Nazione che si domanda quello che sarà il futuro di Marco Benassi: resterà in viola? La stima per il giocatore c’è e comunque non ci sono prospettive di mercato capaci di far decollare trattative. Da non escludere – anzi da tenere in considerazione – una perlustrazione viola per individuare una mezz’ala più «completa» rispetto a Benassi, capocannoniere viola nella scorsa stagione ma più dotato nella percussione, piuttosto che nel contributo a tutto tondo. Un identikit potrebbe essere quello di Fofana, che l’Udinese ha messo in vendita come De Paul: cifre ancora altissime, soprattutto per l’esterno d’attacco/trequartista. Ma chissà.