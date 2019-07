MEDIANA, Badelj vuole la Viola. Biglia e Baselli...

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive dei nomi di mercato che la Fiorentina sta vagliando per costruire il futuro centrocampo del 4-3-3 di Montella. Il primo sulla lista è quello di Milan Badelj, regista che ormai un anno fa ha salutato la Fiorentina per accasarsi alla Lazio ma che vuole già dire addio ai biancocelesti visto il poco spazio concessogli. Il giocatore spinge per tornare a Firenze ma la Lazio non ha intenzione di abbassare le pretese e la Viola non vuole svenarsi per un giocatore andato via a zero. L'altro nome è quello di Lucas Biglia, in uscita dal Milan con un contratto piuttosto pesante da 3,1 milioni annui. Il giocatore sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio, ma non sotto i 2 milioni a stagione e questo crea non pochi problemi alla trattativa. Infine - conclude il quotidiano - va registrato come non sia scomparso l'interesse viola per Daniele Baselli del Torino.