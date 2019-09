MEDIANA, Badelj in ritardo: la soluzione sarà il 4-1?

Spazio all'analisi del centrocampo viola dopo le prime uscite stagionali sulle pagine de Il Corriere Fiorentino: la storia insegna che per l’aeroplanino i tre in mezzo sono una specie di dogma, visto che il mister ama controllare il gioco attraverso il possesso. La figura chiave è il regista e per questo è tornato Badelj che però pare ancora in ritardo. Senza trascurare la difficile coesistenza con Pulgar, motivo per il quale una delle strade percorribili è quella che prota al «doble pivote», ovvero al doppio mediano. Già, ma escludendo chi? Badelj? E Castrovilli? In questo momento è intoccabile ma, da centrocampista centrale, sarebbe un’incognita. La soluzione, per la verità, ci sarebbe. Ed è quella intravista con la Juventus: il 4-1. Ovvero: quattro centrocampisti e un trequartista. In questo caso viene garantita la densità senza snaturare nessuno.