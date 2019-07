MEDIACOM, Sarà lo sponsor viola negli USA. Poi...

Sulle pagine del Corriere dello Sport viene rivelato come molto probabilmente nella tournée negli Stati Uniti sarà Mediacom, l'azienda di telecomunicazioni di Rocco Commisso, lo sponsor della Fiorentina. Poi per il campionato si vedrà: potrebbe continuare ad essere Mediacom ma il brand del tycoon non può "drogare" il bilancio sponsorizzando la Fiorentina per decine di milioni. Vincoli del fair-play finanziario. Il marchio al momento può avere sponsorizzazioni da 3, massimo 5 milioni, una cifra che non permetterebbe di parlare di svolta.