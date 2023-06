MARCHISIO, Fiorentina? Stagione importantissima

FirenzeViola.it

L'ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio, ha rilasciato un'intervista all'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sull'annata della Viola: "Per la Fiorentina è stata una stagione importantissima, la Roma si è riconfermata e la finale è stata molto particolare, l’Inter è come se avesse vinto: solo per centimetri non è riuscita a pareggiare contro il City, che a parte il gol non l’ha messa in grande difficoltà, dopo aver distrutto il grande Real".

Su Vlahovic

"Era partito molto bene, poi c’è stata la pubalgia, da cui non è semplice guarire con una struttura fisica così. Ci sono state prestazioni non all’altezza ma è un potenziale campione. Dall’altra parte ci dev’essere anche un allenatore che riesca a migliorarlo, è anche responsabilità di un tecnico e di uno staff farlo rendere al meglio: molte volte il tipo di gioco di quest’anno non ha giovato a Vlahovic. Ma la qualità le ha, è giovane e può migliorare tantissimo: su chi ha grandi margini bisogna puntare".