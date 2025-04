Mandragora, gol, record e matrimonio: una settimana perfetta da chiudere col Parma

L'edizione odierna de La Nazione si è concentrata su Rolando Mandragora, uomo del momento nel modo Fiorentina. Il centrocampista campano giovedì sera, nonostante i tentativi di trattenersi, si è emozionato in diretta nel post partita di Celje-Fiorentina per la vittoria, il gol, il momento felice e il record di presenze all time nelle competizioni Uefa con la Fiorentina.

Il mediano classe 1997 ha ringraziato il padre Giustino, arrivato in auto in Slovenia direttamente da Napoli e il giorno dopo ha detto sì a Lucia Persico nella cornice di Palazzo Vecchio. Una settimana perfetta per Mandragora che domani lo vedrà impegnato contro il Parma in campionato. Poi chissà, lui sogna la Nazionale e il suo scopritore ha dichiarato che presto ci potrà arrivare.