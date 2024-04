MANDRAGORA, Con la primavera si risveglia: ora garanzia

FirenzeViola.it

Arriva la primavera e si risveglia l’uomo delle coppe, Rolando Mandragora, si legge sul Corriere Fiorentino. Anche l’anno scorso di questi tempi aveva alzato il suo rendimento. Una fioritura in piena regola e, in linea con un meteo ormai imprevedibile, stavolta anticipata visto che in realtà è da febbraio che offre prestazioni solide a Vincenzo Italiano. Rispondendo presente a quella che rappresenta una chiamata per il futuro, visto che la sua crescita è iniziata proprio quando Arthur ha dovuto affrontare una serie di guai fisici. Nel momento in cui club e allenatore avevano più bisogno, Mandragora ha offerto garanzie.