MANCINI, Mette sotto lente d'ingrandimento Beltran

Con il prossimo trasferimento in Italia, Lucas Beltran dovrà vedersela anche con Roberto Mancini. Questo perché, spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, El Vikingo possiede il doppio passaporto (metà italiano), e dunque sarà oggetto di valutazione da parte del Commissario Tecnico della Nazionale. Il calciatore, come già detto più volte, è atteso in Italia oggi: farà le visite mediche e poi firmerà il contratto con la Fiorentina.