MALAGÒ, Commisso faccia meglio dei DV. Ma il tifo...

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nel corso della quale parla anche dell’arrivo in viola di Rocco Commisso. Queste le sue parole: “Non lo conosco personalmente ma pur essendo amico di Diego e Andrea Della Valle spero che riesce a fare ancora meglio di loro. Però Firenze dovrebbe essere grata ai Della Valle che, pur non essendo maniaci del pallone, hanno fatto tantissime per il club in un momento - bisognerebbe ricordarselo - molto delicato”.