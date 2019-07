MAIN SPONSOR, Può convincere il modello Sassuolo

Possibile che la sponsorizzazione di Mediacom, oltre che per la gara con l'Arsenal, resti anche in Italia, come la Mapei di Squinzi ha fatto con il Sassuolo? Se lo chiede La Nazione a proposito del tema main sponsor in casa Fiorentina. La società emiliana, infatti, nel 2018 ha incassato 23 milioni dall'azienda del patron. Commisso sta cercando partner esterni, ma non è escluso che in assenza di finanziatori di un certo livello alla fine scelga di ispirarsi proprio al Sassuolo. Aggiungendo così in modo sensibile altre capacità d'investimento.