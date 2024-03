MACCABI, Pierrot e pragmatismo i principali pericoli

Nonostante il Maccabi Haifa porti con se un bel pezzo di storia calcistica, è impossibile - scrive La Nazione - parlare soltanto di temi calcistici senza non tener conto del resto. Nell’attacco del 7 ottobre scorso, infatti, il club perse 49 tifosi e altri 5 furono rapiti e condotti nella Striscia di Gaza.

A livello calcistico, Il Maccabi è il club più tifato in patria, con uno spirito multiculturale che racchiude al suo interno anche calciatori arabi. E se è vero che l’intera rosa vale meno del solo Nico Gonzalez, è altrettanto vero che la Fiorentina dovrà prendere con le molle Pierrot e compagni. L’ultima sconfitta dei Verdi risale a fine gennaio e mister Dego nel frattempo ha usato un sistema di gioco pragmatico, che varia dal 4-3-3 al 3-4-2-1. Lecito dunque aspettarsi una partita camaleontica dal punto di vista tattico. Frantzdy Pierrot è sicuramente in un gran momento e uno dei principali pericoli. Una decina di giorni fa ne ha fatti quattro in un tempo all’Ashdod e in stagione al momento viaggia a 21 reti in 37 partite.