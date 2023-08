M. QUARTA, Domani previsti nuovi contatti con il Betis

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sul mercato della Fiorentina. Questa è la settimana del "dentro o fuori" per la Fiorentina che dovrà risolvere un pacchetto di questioni delicate. La Viola è ad un passo dalla firma con Vranckx. L'accordo è stato raggiunto e questo ha permesso alla squadra di Rocco Commisso di mollare per Dominguez. Per quanto riguarda Baldanzi la sensazione è che si vada per il 2024. Passando alla difesa: Murillo sembra destinato in Inghilterra e per la Fiorentina torna in voga il nome di Marcos Senesi.

In uscita invece le operazioni da definire sono Amrabat, Jovic e Quarta. In secondo piano Duncan e Kokorin. Per il marocchino la proposta di 25 milioni non sta arrivando e la Fiorentina sta pensando di salutarlo ma con una formula diversa dalla "cessione secca". Per Quarta entro domani è previsto un nuovo contatto con il Betis, mentre per Jovic la soluzione Olympiacos è la più probabile.