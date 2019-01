Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica, questa sera al Franchi sarà previsto un minuto di silenzio in ricordo di Egisto Pandolfini, grande ex giocatore e dirigente della Fiorentina (leggi qui). Con Fiorentina e Roma Pandolfini ha costruito le sue fortune: stasera le due società e i loro tifosi gli renderanno omaggio.