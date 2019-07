LONG, Offerta del West Ham per superare i viola

Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, i difensori stanno diventando oggetto di spese multimilionarie da parte delle squadre, in particolare della Premier League. E se l'Arsenal sta per acquistare il terzino Tierney per 25 milioni, il West Ham ne ha offerti 4,5 per battere la concorrenza su Aaron Long, difensore dei NY Red Bull sul quale ha messo gli occhi anche la Fiorentina, oltre al Lione.