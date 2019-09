LIVERANI, Emozione con la Roma? No. La Viola sì

Fabio Liverani, ex centrocampista tra le altre della Fiorentina, oggi tecnico del Lecce, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport a proposito della possibile emozione nell'incontrare la Roma ha risposto: "No. Provai sensazioni speciali quando affrontai la Roma da calciatore della Lazio, dove sono stato anche capitano, dimostrando per 5 anni il mio attaccamento alla maglia. Mi emozionerò di più quando rivedrò Lazio e Fiorentina, i club nei quali ho giocato".