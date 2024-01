LISTE, C'è ancora un posto vuoto. Ma con due innesti...

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Focus interessante a proposito della lista Uefa e la lista di Serie A quello proposto questa mattina da La Nazione.

Come sottolinea il quotidiano, in attesa che si completi il mercato di gennaio, ad oggi quel che è certo è che la Fiorentina ha ancora una casella disponibile da riempire: le cessioni a settembre di Kokorin e Sabiri hanno liberato due slot tra i cosiddetti 17 giocatori «liberi» che sono rimasti in parte vuoti fino a pochi giorni fa, visto che con l’arrivo di Faroni il numero dei calciatori schierabili è passato da 23 a 24. Considerato che Castrovilli rimarrà fuori rosa anche dopo la fine della finestra invernale, i viola potrebbero tesserare un’altra pedina senza per forza dover cedere qualcuno per rientrare nei parametri. Discorso diverso se invece dovessero arrivare due giocatori nuovi (Rodriguez e Vargas?) che a quel punto imporrebbero la cessione di un elemento per riportare a 25 il numero massimo dei calciatori a disposizione.