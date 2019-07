LIROLA, Vince Pradè sul prezzo: ora un triennale

Spazio all'acquisto di Pol Lirola sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: come riporta il quotidiano, lo spagnolo si aggregherà al gruppo viola ventiquattrore dopo Boateng. Il lungo lavoro ai fianchi di Pradè ha dato i frutti sperati. Il Sassuolo quindici giorni fa aveva chiesto 20 milioni per il difensore. Lirola approda alla Fiorentina per 12 milioni più 4 di bonus e il 10 per cento al Sassuolo sulla futura rivendita. Per lui un contratto di 3 anni per una cifra vicina al milione. Era dai tempi di Ujfalusi che il club viola non aveva un terzino destro di questo valore.