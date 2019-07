LIROLA, Ora è il nome più vicino: c'è l'ok del terzino

Punto di mercato in entrata per ciò che riguarda la Fiorentina sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: come riporta la rosea stamattina, in entrata il giocatore più vicino resta il terzino destro del Sassuolo Pol Lirola, anche se rimane da colmare la differenza tra domanda e offerta: con il giocatore tuttavia l’accordo c’è da tempo e tutto lascia pensare che l'operazione possa chiuderesi in tempi brevi, in virtù anche della liquidità economica della Fiorentina dopo le prime cessioni.