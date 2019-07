LIROLA, Oggi l'incontro decisivo. DDR e Balotelli...

Secondo il punto di mercato riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport i viola sarebbero pronti a svolgere le prime operazioni di mercato in entrata. Nella giornata di oggi andrà in scena l’incontro decisivo per l’acquisto di Pol Lirola del Sassuolo. In settimana l'ormai ex capitano della Roma Daniele De Rossi farà sapere la sua scelta: ritirarsi dal calcio o continuare a giocare. Piace molto l'opzione Balotelli ma i dubbi, più che economici, sono sull’impatto che potrebbe avere sullo spogliatoio.