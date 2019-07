LIROLA, L'affare si complica. Pradè pensa a Patric

Pol Lirola resta sempre al centro delle attenzioni della Fiorentina, scrive stamani l'edizione odierna de La Nazione. Ma quando si pensava che l’interesse si trasformasse in qualcosa di più concreto è arrivato, anche in maniera un po’ inaspettata, lo stop. Il Sassuolo ha alzato un muro difficile da valicare: quei 15 milioni che sembravano poter bastare per l'esterno spagnolo non vanno bene. I neroverdi non hanno intenzione di abbassare il prezzo. Per questo Pradè si sta guardando di nuovo intorno e ha posto i riflettori su Patric, terzino spagnolo della Lazio. Al momento il classe '93 resta una valida alternativa a Lirola, anche se il neroverde è sempre in pole position.