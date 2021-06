LIROLA, Ipotesi di prestito con obbligo al Marsiglia

Pol Lirola lo ha fatto capire in ogni modo: sogna di tornare al Marsiglia, quella realtà che lo ha stregato fin dal suo trasferimento, lo scorso gennaio. Numeri alla mano, in Francia, per certi versi, ha raddoppiato la sua efficacia, pur avendo avuto a disposizione appena 22 presenze tra campionato, Coppa di Francia e Trophée des Champions. Il club è pronto a rilanciare la trattativa coi viola. L’idea, adesso, è quella di trovare il giusto punto d’incontro tra domanda e offerta, attorno ai 10-11 milioni, magari con un prestito oneroso con obbligo di riscatto tra un anno.