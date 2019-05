LIPPI, Chiesa e Zaniolo sono come Totti e Del Piero

Marcello Lippi ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport un'intervista in cui ha citato anche Federico Chiesa, talento della Fiorentina. Ecco l'estratto: "Come guarisce il calcio italiano? Si pensava che con tanti stranieri fosse finita, no? Invece nascono sempre giovani, da Chiesa a Zaniolo, come Totti e Del Piero. C’è la casualità, ma il lavoro sui giovani è decisivo. Sono stati momenti difficili, ma vincere sempre non è bello. Il meglio lo dai quando dici “ti faccio vedere”: le grandi vittorie vengono dai momenti negativi".