LINETTY, Recupero prezioso per Juric: non partirà dal 1'

© foto di Image Sport

Spazio alla probabile formazione del Torino sulle pagine odierne di Tuttosport: come spiega il quotidiano, Linetty ieri è partito per Firenze con il resto dei compagni e questa sera sarà regolarmente al Franchi: per il Torino non poteva esserci notizia migliore, perché il centrocampista polacco è uno dei calciatori che nell’ultimo periodo ha avuto il rendimento migliore e in mezzo al campo ha fornito buone prestazioni in serie. Difficilmente il mediano scenderà in campo dal primo minuto: le sue condizioni verranno testate anche questa mattina per capire con maggiore certezza quanti minuti potrà avere nelle gambe, perché la priorità per Juric è quella di non correre rischi inutili.

Poi il suo eventuale inserimento a gara in corso dipenderà anche da altri fattori e dall’evolversi della partita.