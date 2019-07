LINARI, Spero che Commisso investa sulle viola

Elena Linari ha parlato sulle pagine di Repubblica. Ecco uno stralcio dell'intervista. "Il Mondiale ha portato un entusiasmo incontenibile in Italia e noi abbiamo cercato di tramettere quei valori che crediamo siano fondamentali, ossia rispetto, senso di appartenenza ma anche la grinta. Ora spero che in Italia per le donne non ci sia il professionismo altrimenti tutto il sistema rischia di crollare. Meglio il modello inglese, dove il mercato è stato chiuso per tre anni per lavorare soltanto sulle ragazze inglesi. Il Mondiale ha anche cancellato i pregiudizi sulle donne. Fiorentina? La seguo perché sono tifosa fin da bambina. Ho il viola nel cuore e spero che Rocco Commisso, che vive la realtà del calcio femminile in America, possa investire sulle viola".