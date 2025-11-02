Lesione per Gosens, il tedesco tornerà dopo la sosta per le nazionali

La Fiorentina, in un momento di forte confusione societaria dopo le dimissioni di Pradè, perde uno dei suoi calciatori più rappresentativi (capitano mercoledì scorso a San Siro con Ranieri in panchina) per la partita di oggi contro il Lecce e per quella ugualmente fondamentale di domenica prossima a Genova (più il Mainz giovedì in Conference League). Parliamo ovviamente di Robin Gosens, che proprio al Meazza ha subìto «una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra», come si legge nella nota diffusa dal club. «Il calciatore - è scritto ancora - ha già iniziato il percorso di recupero e sarà rivalutato durante la sosta».

Quindi, niente Lecce e niente Genoa per Gosens che, seppur in un periodo di forma poco brillante, rimane uno dei punti di riferimento per esperienza, leadership e contributo tecnico, di cui la Fiorentina dovrà fare a meno nelle due partite che possono decidere il futuro in campionato. L’obiettivo dello staff medico è di riproporre l’ex Inter e Atalanta in piena efficienza per la ripresa, quando la squadra viola sarà attesa da un impegno tutt’altro che banale: sabato 22 c’è la Juventus al Franchi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

