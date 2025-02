Le pagelle dei quotidiani: a San Siro steccano Kean e Beltran

Nella sconfitta della Fiorentina, battuta 2-1 sul campo dell'Inter, non brillano i due attaccanti viola. Si tratta di Lucas Beltran e Moise Kean, due dei migliori quattro giorni fa nel 3-0 casalingo sempre contro i nerazzurri. Cambia campo, contesto e stadio e cambiano anche le loro due prestazioni. Per l'argentino prova di totale sacrificio difensivo, come schermo su Cahlanoglu, con risultati a intermittenza e tanti palloni persi, con un contributo offensivo pari a zero, mentre per la Gazzetta dello Sport la prova di Kean è da 5: "Perde e non di poco il duello con Acerbi. Non trova mai il tempo della giocata, male anche nel lavoro di sponda. Ammonito,salta il Como".

Queste le pagelle:

Lucas Beltran:

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere Fiorentino: 5

FirenzeViola.it: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5,5

Moise Kean:

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere Fiorentino: 5,5

FirenzeViola.it: 5

Tuttomercatoweb.com: 5