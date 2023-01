LAZIO, No al Cadice per Luis Alberto: la situazione

Il Corriere dello Sport scrive che Claudio Lotito ha detto no al Cadice per Luis Alberto. Gli spagnoli hanno tentato il prestito secco per sei mesi, confidando nel desiderio del calciatore di lasciare la Lazio e andando oltre le proprie possibilità. Pagare circa 2,5 milioni lordi di ingaggio per la seconda parte della stagione rappresenta uno sforzo inimmaginabile se pensate che la società andalusa, con 5 milioni lordi, copre gli stipendi di una decina di giocatori, come raccontano gli operatori di mercato della Liga. Non hanno disponibilità e risorse finanziarie per provare il colpo alle cifre immaginate da Lotito. Se scenderanno in campo Atletico Madrid (difficile) o Siviglia, forse. Allo stato attuale non ci sono offerte valutabili sul tavolo.