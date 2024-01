LAZIO, Interesse per Ikoné e per un ex obiettivo viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio e Fiorentina si incrociano sul mercato: non solo la questione Jonathan Ikoné, con l'esterno francese che sembra in uscita da Firenze e piace alle due sponde della Capitale (per prima ci aveva pensato la Lazio, poi si è aggiunto l'interesse della Roma). Oltre a Ikoné, il club di Lotito pensa a un altro rinforzo offensivo. Ed ecco che rispunta il nome di Bryan Gil, classe 2001 del Tottenham, accostato in precedenza anche alla Fiorentina.

Il Corriere dello Sport scrive che a lui aveva pensato Sarri in estate, ora è di nuovo in partenza. Lo spagnolo era rientrato dal prestito al Siviglia, è rimasto a Londra, è fuori dai piani. Ha giocato solo due volte da titolare in Premier, vuole partire a gennaio. Il Tottenham è disposto a cederlo di nuovo in prestito, potrebbe concedere il diritto di riscatto. Gil compirà 23 anni l’11 febbraio, è un talento che aspetta l’occasione giusta.