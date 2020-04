La stagione di Alban Lafont in Francia, in prestito al Nantes, è stata più che positiva. Dopo le tante ottime prestazioni ora è finito nel mirino di vari top club europei, tra cui anche il Real Madrid. La cessione del portiere francese potrebbe diventare un vero e proprio affare per i viola, soprattutto se dovesse partire un'asta per assicurarsi il classe '99.