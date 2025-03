"La Viola dura un tempo. A Firenze deve cambiare passo", l'apertura sulla Fiorentina de La Gazzetta dello Sport

"Il problema è la Fiorentina, molto più della sconfitta. La qualificazione è ancora possibile perché il Panathinaikos, pur vincendo, ha confermato di essere una squadra mediocre. Ma anche ad Atene i viola hanno mostrato una preoccupante involuzione". La Gazzetta dello Sport sottolinea come i gigliati abbiano delle possibilità di ribaltare il risultato nella gara di ritorno al Franchi anche se precisa come ci sia bisogno di un'altra Fiorentina rispetto a quella vista in Grecia. Se il brutto primo tempo, caratterizzato dalla papera di Terracciano e da tanti altri errori, aveva visto comunque una reazione dei gigliati, nella ripresa la Fiorentina è riuscita a fare peggio non dimostrandosi mai pericolosa dalle parti di Dragowski. Forse con De Gea in porta la sconfitta non sarebbe arrivata ma non ha senso scaricare tutte le colpe sul portiere campano che non giocava dal 19 dicembre. La Fiorentina aveva reagito al suo errore, il problema sta nell'identità di questa squadra, a più di metà stagione non sappiamo ancora quale sia il vero volto dei viola.

Il problema ieri ad Atene non è stato solo l'approccio sbagliato, sarebbe riduttivo pensare solo a quello, i viola sono mancati nelle idee e nelle trame di gioco. Kean è stato servito solo con lanci lunghi è apparsa fragile di fronte agli attacchi degli esterni del Panathinaikos. Il 3-2 però non chiude la qualificazione, la Fiorentina può ancora sperare. Al Franchi però tanto dipenderà da quale viola si presenterà in campo.