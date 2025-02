La strada per Wroclaw riparte da Atene, obiettivo: caccia al Chelsea per la finale

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio fa un punto su quella che agli ottavi di Conference League sarà l'avversaria della Fiorentina: il Panathinaikos. Sebbene il club greco abbia una grande storia, la Fiorentina è riuscita a evitare il Chelsea, che avrebbe rappresentato un ostacolo più difficile. Tuttavia, la strada per Wroclaw, sede polacca della prossima finale, riprenderà la propria marcia proprio da Atene, città che evoca il trauma recente legato alla seconda finale persa. Il Panathinaikos, dal suo canto, non sembra essere nella sua forma migliore, ma ha alcuni giocatori di talento come Ounahi, Teté, Ioannisdis, Djuricic e l’ex viola Dragowski.

Il match di andata si giocherà il 6 marzo in Grecia, mentre il ritorno sarà il 13 marzo al Franchi. Se supererà gli ottavi, potrebbe affrontare il Real Betis o il Vitoria Guimaraes in semifinale, mentre ai quarti potrebbe incontrare Celje o Lugano. Il quotidiano, infine, sottolinea come la squadra di Palladino beneficerà, in caso di passaggio del turno, della gara di ritorno sempre in casa.