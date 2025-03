La storia di Camara, l'Osimhen del Polimnia chiamato dalla Fiorentina Primavera

La favola di Billy Camara potrebbe vivere un nuovo capitolo alla Fiorentina. L'edizione di Bari di Repubblica racconta il viaggio che il 18enne gambiano del Polimnia ha dovuto affrontare arrivando nel luglio del 2023 in Italia, a Lampedusa dalla sua Kankan, passando per la Tunisia facendosi poi strada nella squadra di Polignano a Mare in Eccellenza.

A 18 anni e mezzo e dopo meno di una stagione nel calcio pugliese, per Billy si sono aperte le porte di una grande opportunità: uno stage con la Primavera della Fiorentina. Il club viola, incuriosito dalle prestazioni dell’attaccante originario della Guinea, lo ha convocato per una serie di allenamenti che potrebbero aprirgli le porte di un’esperienza in Serie A. L’Osimhen dell’Ecellenza pugliese, come i compagni di squadra lo hanno ribattezzato per il taglio di capelli e le movenze che ricordano l’ex attaccante del Napoli, è nato nel 2006 e ha già conquistato le simpatie di tutti i compagni di squadra.

Sono già tre i centri in acrobazia messi in fila, mietendo anche vittime illustri tra gli avversari come il Barletta capolista. Il più bello resta quello segnato durante gli ultimi minuti della partita pareggiata per 3-3 lo scorso 13 ottobre sul campo dell’Atletico Racale. Come Cristiano Ronaldo, il suo idolo di gioventù, dando vita a una prodezza diventata presto virale sui social.