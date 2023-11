LA STAMPA, Chiesa e Vlahovic: "C'eravamo tanto amati"

FirenzeViola.it

Quella tra Fiorentina e Juventus non può essere una partita come le altre per Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, in passato due idoli dei tifosi viola essendo anche cresciuti nel vivaio gigliato, e ora i due giocatori che la Curva Fiesole fischierà di più non avendo perdonato il loro approdo in bianconero.

Chiesa è al primo ritorno in terra toscana: dal suo addio nell'ottobre 2020, ha saltato le ultime quattro trasferte bianconere a Firenze causa infortuni. Come riporta La Stampa, Allegri pensa di schierarlo titolare con Vlahovic puntando anche sulla legge dell’ex che non è stata ancora sfruttata dai due. Sarebbe una gioia nella gioia, visto che Federico non segna da quaranta giorni e Dusan è a secco dal 16 settembre.