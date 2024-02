LA STAMPA, Belotti arriva a Firenze per rilanciarsi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Colpo di coda della Fiorentina nella sessione invernale di mercato con Andrea Belotti dalla Roma. Un giocatore che, come sottolineato da La Stampa, dovrà cercare di risolvere il problema del gol in casa viola. Il centravanti bergamasco è arrivato nel capoluogo toscano ieri sera, dopo che la Roma ha dato il via libera per un prestito secco oneroso fino a giugno. Belotti ha spinto per questa soluzione, ben sapendo che potrebbe riaprirgli le porte della Nazionale in vista degli Europei.

Più che all'immagine sbiadita dell'ultima stagione e mezzo in giallorosso (appena tre gol in quarantacinque presenze in campionato), i tifosi viola pensano al Belotti ammirato nella prime stagioni con il Torino. Starà a lui non deludere le attese, magari a partire già da domani debuttando con la maglia gigliata nella trasferta Lecce.