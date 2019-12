LA STAMPA, A Torino Montella si gioca il futuro

Le tre sconfitte consecutive e l'involuzione inattesa fanno sì che la Fiorentina si trovi a fare i conti con una classifica non piacevole. La Stampa in edicola questa mattina pone sotto i riflettori la situazione di Vincenzo Montella che a Torino si giocherà il proprio futuro. Il patron Commisso gli ha ribadito più volte la fiducia, ma un nuovo passo falso lo obbligherebbe a serie riflessioni con Gattuso alternativa che rimbalza da più parti e da tempo. Il tecnico paga anche un mercato iniziato tardi per il cambio di proprietà e che non ha portato in dote un vero e proprio finalizzatore, visto e considerato che, Pedro e Vlahovic hanno deluso fin qui. Il lato positivo è invece il probabile rientro di Federico Chiesa che sarà anche più sereno visto il recente incontro del club con il padre manager per allungargli il contratto fino al 2022.