La stagione viola è un'altalena. Ma per la corsa al quarto posto c'è anche la Fiorentina

vedi letture

La Gazzetta dello Sport nella corsa per un posto alla prossima Champions League mette anche la Fiorentina sottolineando come finora i viola siano stati su una sorta di altalena. Momenti eccezionali (3-0 all’Inter e alla Juve) e prestazioni drammatiche. La continuità è fondamentale se Palladino davvero vuole puntare alla Champions. Considerando anche la Conference (i quarti con il Celje sono agevoli, la semifinale probabilmente con il Betis sarebbe più complessa, ma almeno quattro partite europee dovrebbe farle), è un obiettivo complicato. E non è nemmeno quello richiesto dal club a inizio stagione. Sognare, però, non costa nulla.