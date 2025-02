La stagione di Gudmundsson non decolla: erano già 12 le non convocazioni

Il Corriere dello Sport - Stadio riporta alcuni numeri indicativi della stagione di Albert Gudmundsson. Sugli infortuni ci può fare poco, mentre sull'approccio alle partite deve migliorare: troppo spesso è apparso estraneo al campo. Non a caso nelle 14 gare di Serie A in cui è comparso, la Fiorentina ha perso ben 5 volte. A proposito di numeri: il ventisettenne conta ben 12 non convocazioni totali. E 8 sfide in cui è sceso in campo per meno di un tempo. Ad oggi l'islandese ha meritato la maglia da titolare solo in 10 occasioni.