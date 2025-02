La situazione su Moise Kean: i tempi di recupero saranno valutati più in là

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio aggiorna sulle condizioni di Moise Kean all'indomani della brutta botta presa al volto al 57' della partita della Fiorentina contro l'Hellas Verona ieri al Bentegodi. L'attaccante viola è uscito in barella dieci minuti dopo essere stato curato e rientrato in campo, e l'ambulanza lo ha portato in ospedale per i primi accertamenti che però hanno da subito escluso gravi complicazioni.

L'ipotesi - confermata da un comunicato diffuso dalla stessa Fiorentina nella serata di ieri - è di un trauma cranico non particolarmente preoccupante e le prime sensazioni arrivate da Verona sono positive, anche se nelle prossime ore ci saranno ulteriori esami. Situazione quindi sotto controllo, il calciatore ha passato la serata in ospedale e già oggi è stato dimesso: le ipotesi sul suo possibile rientro, però, saranno poi fatte soltanto più in là, vista la delicatezza della parte interessata.