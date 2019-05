LA REPUBBLICA, Viola in fuga per la salvezza

Oggi la Fiorentina cercherà la salvezza sul terreno di gioco in cui diciotto anni fa vinse il suo ultimo trofeo. Non proprio la stessa cosa, scrive stamani la Repubblica. Allo stadio Tardini si metterà in mostra chi avrà i nervi più saldi in un momento della stagione come minimo complicato, con i tifosi ducali che riempiranno l'impianto emiliano quasi fino ad esaurirne i posti. Ma a fare la differenza sarà l'approccio mentale, perché - si legge - se il Parma non vince da nove giornate, i viola addirittura da dodici in campionato.