La Repubblica sul successo della Fiorentina: Kean trascina, ma applausi per tutti

Dopo aver sofferto, vinto e festeggiato sotto la Curva, Raffaele Palladino chiama i suoi in mezzo al campo. I tifosi lasciano il Franchi con il sorriso per la seconda vittoria di fila in casa: prima della sosta il trionfo contro la Juventus, dopo la sosta il successo meritato contro l’Atalanta, che proprio a Firenze vede svanire il sogno scudetto. Lo scrive la Repubblica (edizione Firenze), che si concentra su quanto successo dopo il triplice fischio, per poi analizzare la gara. A centrocampo, il tecnico viola raduna la squadra in cerchio. Un breve discorso, un abbraccio collettivo, poi gli applausi di un gruppo che ha saputo ancora una volta superare le difficoltà lungo il cammino.

Anche per Repubblica l'Mvp è uno: Moise Kean si prende meritatamente il premio di miglior giocatore della gara decidendo la sfida con un gol di potenza e precisione. Ma se Kean è il finalizzatore, tutta la squadra merita gli applausi. De Gea sale a due porte inviolate di fila. La difesa è solida e compatta, zero tiri concessi alla seconda miglior squadra per gol segnati in campionato. L’Atalanta di Gasperini, macchina da gol, si inceppa grazie a una prova collettiva impeccabile. Fagioli imposta con geometrie precise, Cataldi garantisce sostanza, Mandragora si inserisce con tempismo. Nella ripresa, con l’Atalanta più alta, la Fiorentina si chiude bene e riparte con ordine.