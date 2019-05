LA REPUBBLICA, Simeone via, non convince Montella

Su le pagine de La Repubblica si parla del futuro di Giovanni Simeone. L'attaccante argentino infatti, dopo un'annata discontinua e in flessione, ha portato la società a fare delle valutazioni sulla sua permanenza a Firenze. Montella - si legge - ha chiesto un attaccante che più facilmente possa integrarsi con Luis Muriel, indipendentemente dal destino di Federico Chiesa. Le restanti sfide di campionato saranno utili all'Aeroplanino per capire meglio i margini di adattamento del Cholito alle sue tattiche, ma al momento i segnali sono tutt'altro che incoraggianti. L'idea potrebbe essere eventualmente quella del prestito con diritto o obbligo di riscatto, considerato che comunque la Fiorentina ha fatto un investimento da non sottovalutare per il classe '95.