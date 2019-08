LA REPUBBLICA, Restyling? Ci vuole ok da Roma

La prima pagina de La Repubblica-Firenze questa mattina in edicola si apre con il tema nuovo stadio per Firenze e la Fiorentina. A parlare al giornale è il sovrintendente Andrea Pessina, che lancia un avviso pieno di paletti e altolà alla Rocco Commisso e al progettista cui si è per ora affidata la proprietà viola. Queste alcune dichirazioni del sovrintendente: "Il Franchi è un edificio vincolato, uno stravolgimento dell'opera di Nervi saerbbe difficile da accettare. Il sindaco Nardella mi ha chiamato, ci incontreremo presto insieme anche al patron della Fiorentina. A noi spetta dire ciò che non si può fare, ma un Franchi in abbandono non farebbe piacere nemmeno a noi". Per il restyling del Franchi quindi ci vuole l'ok della sovrintenndenza, ma questa appare l'ipotesi più gradita da Nardella e da Commisso.