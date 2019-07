LA REPUBBLICA, Demme: centrocampista per Montella

"Diego Demme il regista per Montella". Si apre così l'edizione odierna de La Repubblica che in taglio basso in prima pagina fa riferimento al possibile acquisto di Demme, centrocampista del Lipsia per sostituire Jordan Veretout. Pradè e Barone hanno individuato nel classe '91 il profilo ideale. Demme ha già detto sì ai viola, il ds viola dovrà trovare l'accordo (non lontano) con i tedeschi. Chiusura possibile intorno ai 15 milioni.