LA REPUBBLICA, De Paul e la Viola si ritrovano

Durante il mercato estivo la Fiorentina avrebbe voluto mettere a segno il colpo De Paul. Colpo che è rimasto però in canna, con l'argentino che alla fine è rimasto in Friuli. Si sono cercati a lungo senza trovarsi e domenica si scontreranno da avversari. Così scrive questa mattina La Repubblica sul fatto che Don Rodrigo rientra dopo la squalifica di tre turni proprio contro la Fiorentina, e chissà che quella di domani non sia l'ultima visita con un'altra maglia.