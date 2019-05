LA REPUBBLICA, Chiesa, addio. A fine stagione...

Secondo quanto riporta la Repubblica nella sua edizione odierna, quella contro il Genoa sarà davvero l'ultima partita di Federico Chiesa in maglia gigliata. Come scrive il quotidiano, infatti, appena finita la stagione avrà luogo un incontro tra la società ed Enrico Chiesa al fine di arrivare alla separazione. Per l'attaccante classe '97 ci sono richieste che superano i 60 milioni, condite da proposte di stipendio che ammontano ad una cifra maggiore di almeno il doppio rispetto a quella attuale. Tra i club interessati - come noto - ci sono Juventus, Inter e Bayern Monaco.